المستشار الألماني شولتس يتوجه إلى إسبانيا لمناقشة جائحة كورونا

من المقرر أن يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى إسبانيا اليوم الاثنين لإجراء مباحثات بشأن جائحة كورونا، وذلك في أول رحلة خارجية له هذا العام.

ومن المقرر أن يلتقى شولتس برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لإجراء مباحثات، حيث من المتوقع أن يناقش المسؤولان أسعار الطاقة والهجرة، بجانب السياسة الصحية. ومن الممكن أيضا أن يتم مناقشة التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت صحيفة "إل بايس"، إلى أن المسؤولين يعدان متقاربين نسبيا سياسيا، ويمكن أن تقدم هذه الزيارة فرص لسانشيز من أجل تشكيل تحالفات مستقبلية.

وقد توجه شولتس منذ توليه منصبه إلى فرنسا وبولندا وإيطاليا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، فإن إسبانيا حققت معدل تطعيم أعلى من ألمانيا، حيث حصل ما لا يقل عن 85% من الإسبان على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، مقارنة بـ75% من الألمان.

وفي الوقت الذي يناقش فيه المسؤولون الألمان ما إذا كان يتعين فرض التطعيم الإلزامي، لا تجرى مثل هذه المناقشة في إسبانيا.

ويركز سانشز حاليا على سبل لجعل إسبانيا تتعامل مع فيروس كورونا على أنه مرض متوطن والتعامل معه مثل الإنفلونزا.