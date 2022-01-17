جامعة بنها تستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعات الحكومية والذي عقد في رحاب مقر جامعة بنها بالعبور.



وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته باستضافة جامعة بنها لاجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا، موجها التحية لأعضاء المجلس والسادة الحاضرين.



واستعرض رئيس الجامعة، في كلمته تاريخ جامعة بنها وكلياتها ورؤيتها ورسالتها وإمكانياتها العلمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن جامعة بنها الأهلية في العبور.



ومن جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الاجتماع ناقش بعض الموضوعات الخاصة بقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث في الجامعات الحكومية.



ومن ناحية أخرى، أشاد المجلس بالبنية التحتية لجامعة بنها وخططها المستقبلية بمقر الجامعة بالعبور.



جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم لشئون الدراسات العليا.