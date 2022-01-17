تجمع مئات الأشخاص الأحد لمشاهدة عرضٍ للخيول التي تقفز عبر ألسنة اللهب، يقام ضمن إطار مهرجان "لوميناريس" السنوي، في بلدة سان بارتولوميه دي بيناريس التي تقع شمال غرب العاصمة الإسبانية مدريد.



وكان مهرجان "الفوانيس" الذي لا يعرف المؤرخون متى بدأ بالضبط، ويعتقدون أنه يعود إلى قرون، ألغي العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وفق قناة "يورو نيوز".



ويقول البعض إن المهرجان متعلق بالتقاليد الكاثوليكية القديمة حيث كانت تتم محاربة المرض عبر التطهير بالدخان والنار.



ويقام المهرجان في السادس عشر من يناير من كل عام، وهو اليوم الذي يسبق عيد القديس أنطونيوس العظيم، الذي ينظر إليه كأحد روّاد الرهبنة في المسيحية ويعرف أيضاً بشفيع الحيوانات.



