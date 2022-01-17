إصابة مذيعة الراديو زهرة رامي بفيروس كورونا

أعلنت عايدة سعودي، مدير محطة راديو إينرجي 92.1، تقديم زهرة رامي، حلقة برنامجها «اصحى بإينرجي»، صباح اليوم الاثنين، من المنزل بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت مدير محطة راديو إينرجي 92.1، في بيان صحفي، إن المحطة قررت تقديم أي مذيع حلقات برنامجه من المنزل في حالة اشتباه إصابته بفيروس كورونا، مضيفة: «بالفعل جاءت مسحة زهرة رامي إيجابية، عقب انتهاء حلقة اليوم، لذا ستواصل تقديم باقي حلقات برنامجها من المنزل حتى شفائها».

برنامج اصحى بإنرجي، يذاع من الأحد إلى الخميس من 7 إلى 10 صباحا، وجاء قرار إذاعة حلقة اليوم من المنزل خوفا على باقي العاملين في المحطة، وهو قرار فرضته المحطة منذ بداية الجائحة؛ حفاظا على أرواح الآخرين.