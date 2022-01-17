الحكومة الأسترالية تفتح أبواب عودة ديوكوفيتش «في أسرع وقت»

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الاثنين إن نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم قد يعود إلى أستراليا بشكل أسرع من المتوقع، وذلك رغم أنه يواجه حظرا على دخول البلاد لمدة ثلاثة أعوام.

واتُخذ القرار النهائي أمس الأحد بإلغاء تأشيرة ديوكوفيش لأسباب تتعلق بالقواعد المعمول بها من قبل السلطات الصحية، ليغيب اللاعب عن بطولة أستراليا المفتوحة التي توج بلقبها تسع مرات.

ويحمل ديوكوفيتش 20 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى متساويا في ذلك مع كل من السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال، وكانت بطولة أستراليا المفتوحة التي انطلقت منافساتها اليوم الاثنين، تشكل فرصة للانفراد بالرقم القياسي.

وحاول ديوكوفيتش التصدي لقرار سابق يقضي برفض دخوله أستراليا، بسبب عدم تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وهو ما يتعارض مع القواعد المفروضة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل وجرى التمسك بقرار إلغاء تأشيرته للمرة الثانية ليجرى ترحيله أمس الأحد.

ولم يتمكن ديوكوفيتش /34 عاما/ بذلك من خوض مشوار الدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة كما واجه الحظر التلقائي الذي يمنعه من دخول أستراليا لمدة ثلاثة أعوام، وفقا لقانون الهجرة، مالم يصدر قرار مختلف من جانب وزير الهجرة.

وتجدر الإشارة إلى أن اتخاذ قرار مختلف يتطلب أسباب مقنعة أو مستجدات مهمة، لكن رئيس الوزراء موريسون رفض استبعاد إمكانية عودة ديوكوفيتش بشكل أسرع.

وقال موريسون في تصريحات لإذاعة "2 جي.بي راديو" اليوم الاثنين، إنه لن يستبق الأحداث أو يقول شيئا يعرقل عمل الوزير.

وأضاف "الأمر يستمر لأكثر من ثلاثة أعوام، لكن تكون هناك فرصة للشخص أن يعود في حالة توفر الظروف المناسبة، وسيجرى دراسة هذا الأمر في الوقت المناسب."

وأكد موريسون أن ديوكوفيتش، الذي أبدى بالفعل خيبة أمله إزاء القرار، أو أي وافد آخر إلى أستراليا، يجب أن يلتزم بالقوانين.