أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 39 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف، حسبما أوردت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، إنّ الاستهدافات ضد الحوثيين بمأرب دمرت 21 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي رصد ومتابعة تصعيد عدائي باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين، مشيرا إلى أنّ عددًا من المسيرات المفخخة انطلق من مطار صنعاء.

وأشار التحالف في بيان، إلى تدمير ثلاث طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الإمارات عن اندلاع حريق أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، صباح الاثنين، في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات شركة بترول أبوظبي الوطنية، أدنوك، بالإضافة إلى حريق "بسيط" في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.