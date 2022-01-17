الرئيس المكسيكي يستأنف نشاطه بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية

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بعد مرور ستة أيام على إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، استأنف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الاثنين أنشطته الشخصية.

وحضر الرئيس أوبرادور المؤتمر الصحفي اليومي دون أن يرتدي قناع الوجه (الكمامة)، كما اعتاد أن يفعل.

ولم يرتد الرئيس الكمامة في المؤتمر الصحفي الذي عقده في 11 يناير الجاري، بعد ظهور أعراض الفيروس الفتاك عليه وتأكيد إصابته بكوفيد 19 بالفعل.

وقلل أوبرادور من جديد من أثر متحور أوميكرون شديد العدوى سريع الانتشار، ولكنه دعا المواطنين إلى التطعيم لتقليل المخاطر .

وسجلت المكسيك الأسبوع المنصرم أكثر من 40 ألف إصابة يومية بكوفيد 19، ولكن الأعداد الحقيقية قد تفوق ذلك لنقص الاختبارات .