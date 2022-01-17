مستشار الرئيس للصحة: لا تتلقوا أي دواء إلا بمتابعة مع الطبيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه لا يوجد علاج ليس له أي آثار جانبية، مشيرًا إلى أن دواء «الأسبرين» استخدم بكميات كبيرة وغير متوقعة من قبل المواطنين حول العالم.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الاثنين، أنه يجب على المواطنين عدم تلقي الأدوية دون متابعة من الطبيب، مضيفًا أن الدواء قد يسبب آثار جانبية لا يعرفها إلا الطبيب المعالج.

واستكمل، أنه تم رصد زيادة في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا على مدار هذا الأسبوع، بسبب انتشار المتحور الجديد «أوميكرون»، مضيفًا أن معظم الحالات المصابة بسيطة ولا تستدعي دخول المستشفيات.

وأضاف، أنه يجب على المواطنين خلال الفترة المقبلة توخي الحذر، وتنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتباعد الاجتماعي، متابعًا أن الغالبية العظمى من الحالات مصبة بمتحور أوميكرون.