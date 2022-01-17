وفد من الشيوخ الأمريكي في أوكرانيا: نتعهد بتقديم السلاح إذا شنت روسيا هجوما

تعهد وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي الحاكم والجمهوري المعارض، بتقديم السلاح لأوكرانيا في حال شنت روسيا هجوما عليها.

وحسب رويترز فإن وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي يزور العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين قد وعد بالتضامن وتوفير السلاح، في حال تعرض أوكرانيا لهجوم روسي.

وقال السناتور ريتشارد بلومنتال للصحفيين، "أعتقد أن فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) ارتكب أكبر خطأ في حياته المهنية في التقليل من شجاعة شعب أوكرانيا في قتاله إذا قام بغزو".

وقال بعد أن التقى الوفد بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "وسنفرض عقوبات اقتصادية خانقة، لكن الأهم من ذلك أننا سنمنح شعب أوكرانيا الأسلحة والأسلحة الفتاكة التي يحتاجها للدفاع عن أرواحهم وسبل عيشهم"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الإخباري.

وأوضح عضو الشيوخ الأمريكي أن هذه الأسلحة يمكن أن تشمل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينجر والأسلحة الصغيرة والقوارب.

وأضافت السناتورة إيمي كلوبشار: "رسالتنا هي: ستكون هناك عواقب إذا اختار انتهاك حرمة هذه الديمقراطية".

وكانت كييف وحلفاؤها الغربيون قد تحدثوا كثيرا عن نية روسيا لغزو أوكرانيا، بعد حشدها عسكريا بالقرب من حدود أوكرانيا، فيما ضغطت على الولايات المتحدة للحصول على ضمانات أمنية، بما في ذلك منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

يأتي ذلك بينما تنفي روسيا الزعم بأنها تخطط لهجوم عسكري جديد، ضد أوكرانيا، مؤكدة حاجتها لضمانات أمنية فقط.

وتعتبر الولايات المتحدة أقوى داعم لأوكرانيا في مواجهتها مع موسكو بعد إعادة روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 واندلاع الحرب في شرق أوكرانيا.