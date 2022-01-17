كندا تسجل 14 ألفا و926 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة

سجلت كندا، 14 ألفا و926 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 53 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و765 ألفا و668 إصابة، والوفيات إلى 31 ألفا و572 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، إعطاء 73 مليونا و959 ألفا و132 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.