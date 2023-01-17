السلطات النيبالية تسلم جثامين 22 شخصا من ضحايا تحطم الطائرة المنكوبة

سلمت السلطات النيبالية، جثامين 22 شخصا من أصل 72 كانوا على متن طائرة "إيه تي آر 72"، التي تحطمت قرب مدينة بوخارا الأحد الماضي، إلى ذويهم.

وأفادت السلطات النيبالية، بأن جثامين بقية الضحايا سيتم نقلها إلى العاصمة كاتماندو، وأن عمليات البحث جارية عن جثمانين ما زالا مفقودين حتى الآن، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويذكر أن الطائرة "إيه تي آر 72"، التابعة لشركة Yeti Airlines، كانت متجه من العاصمة كاتماندو إلى بوخارا، وعلى متنها 72 راكبا، وتحطمت يوم الأحد في المنطقة الواقعة بين مطاري بوخارا القديم والجديد.

وشكلت السلطات النيبالية لجنة تحقيق، لمعرفة أسباب تحطم الطائرة، ومن المتوقع أن تقدم تقريرا في غضون 45 يوما، بعد الانتهاء من تحليل تسجيلات الصندوق الأسود.

ووفقا للبيانات الأولية، من المرجح أن يكون سبب تحطم الطائرة عطلا فنيا.