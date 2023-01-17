شعبة المخابز: نتوقع بيع رغيف العيش الحر لغير حاملي بطاقة التموين بأقل من 90 قرشا

قال عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تقدمت بفكرة منذ 7 أشهر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بشأن طرح العيش الحر للبيع لغير حاملي البطاقات التموينية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن «أسعار الدقيق والقمح كل يوم في شأن»، ذاكرا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صرح بأن تكلفة الخبز المدعم ارتفعت إلى 90 قرشًا.



وأشار إلى وجود 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية منتشر في ربوع مصر، قائلًا إن القرار الخاص بوزير التموين، يتيح استفادة 30 مليون مواطن وشراءهم الخبز المدعم بالسعر الحر.



وتوقع رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، بيع رغيف الخبز المدعم للمواطنين العاديين بسعر أقل من 90 قرشًا، موضحًا أن المواطن يشتري الخبز باستخدام بطاقة يحصل عليها من البريد.



وأوضح أن المواطن يشحن البطاقة بقيم مختلفة سواء 20 أو 50 أو 100 جنيه، حسب قدرته الشرائية، ثم يتوجه إلى أي مخبز على مستوى الجمهورية، ويشتري الخبز بها وفقًا للسعر الذي تحدده الوزارة.