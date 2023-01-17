 نائبة: نحتاج زيادة الرقابة على المقاولين في عمليات تأهيل الترع سواء التبطين أو التغطية - بوابة الشروق
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نائبة: نحتاج زيادة الرقابة على المقاولين في عمليات تأهيل الترع سواء التبطين أو التغطية

النائبة آية فوزي
النائبة آية فوزي
صفاء عصام الدين وأحمد عويس:
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 1:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 1:12 م

قالت النائبة آية فوزي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تبنت مشروعا لتوصيل مياه الري للترع، وهي إضافة للري والمزارعين.

وتسائلت فوزي، خلال توجيه سؤال لوزير الري والموارد المائية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عن الآلية التي بناء عليها يتم تطهير الترع مستقبلًا يدويا أم ميكانيكا.

وقالت إن بعض الترع التي تم تبطينها يتم رفع المخلفات منها عن طريق الكراكات، وفي الأيام المقبلة ستكون هذه الطريقة السبب في التشقق وانهيار الخرسانة.

واختتمت: "نحتاج زيادة الرقابة على المقاولين في عمليات التأهيل سواء التبطين أو التغطية".


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