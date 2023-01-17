السيطرة على حريق اندلع بمخلفات داخل شركة صباغة بالعاشر من رمضان

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، بمساعدة عدد من العمال على حريق محدود نشب داخل شركة لصباغة الأقمشة بالمنطقة الصناعية الثالثة، نطاق قسم أول العاشر من رمضان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد نشوب حريق محدود داخل شركة لصباغة الأقمشة بالمنطقة الصناعية الثالثة، دائرة قسم أول العاشر من رمضان وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمخلفات داخل الشركة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء، فيما تمكن عمال الشركة بمساعدة رجال الحماية وإخماد الحريق قبل امتداده لباقي أنحاء الشركة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.