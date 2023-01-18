ليبيا ترسل مساعدات لتونس لمواجهة نقص الغذاء في الأسواق

أعلنت مصادر بالسفارة الليبية في تونس، اليوم الثلاثاء، توجيه 170 شاحنة محملة بمساعدات غذائية إلى تونس التي تواجه نقصا كبيرا في عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية.

وقال مصدر من الجمارك التونسية بمعبر راس جدير الحدودي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن دفعات من الشاحنات بدأت بالتوافد على المعبر منذ مساء أمس الاثنين محملة بمواد من الزيت والدقيق والسكر والأرز وسط حراسة أمنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بالسفارة نعيم العشيبي "تأتي هذه المؤن كمنحة مقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية إلى الشقيقة تونس في إطار الدعم والمساندة لما يمر به الشعب التونسي".

وألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها بقوة على الوضع الغذائي في تونس، في وقت تواجه فيه الدولة شحا في السيولة بسبب أزمة حادة بالمالية العمومية.

وفي نوفمبر الماضي، أرسلت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا 30 مليون طن من المحروقات كمساعدات إلى تونس لمجابهة النقص في إمدادات البنزين.

وتنتظر تونس، التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، بشدة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج اقراض بقيمة 9ر1 مليار دولار أمريكي مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.