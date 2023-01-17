بلومبيرج: قطر تدعم ماسك في السياسات التي ينتهجها في تويتر

أكد الرئيس التنفيذي لـ"جهاز قطر للاستثمار"، منصور آل محمود، أن صندوق الإمارة السيادي يدعم رؤية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في ما يخص السياسات التي ينتهجها في "تويتر".

وقال الرئيس آل محمود في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" تزامنت مع "مؤتمر دافوس"، الاثنين: "نتعامل مع الإدارة ومع إيلون في ما يخص خططه للشركة ونؤمن بهذا، ونثق بقيادته في ما يخص تحويل اتجاه الشركة".

وشدد على أن "جهاز قطر للاستثمار" لم يطلب من مالك "تويتر" أن يقلل من التغريدات، مشيرا إلى أن الصندوق ليس منخرطا "إلى تلك الدرجة".

وساعد جهاز قطر للاستثمار في تمويل الاستحواذ على "تويتر"، حيث ساهم بمبلغ 375 مليون دولار في الصفقة البالغة 44 مليار دولار.

وأدى الاستحواذ إلى هجرة جماعية للعمال حيث يسعى ماسك لخفض التكاليف، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان "تويتر" مواصلة عملياته وتنظيم المحتوى.