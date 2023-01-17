 حشود تشاهد مجوهرات مملكة بوهيميا بالعاصمة التشيكية - بوابة الشروق
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حشود تشاهد مجوهرات مملكة بوهيميا بالعاصمة التشيكية

علم التشيك
علم التشيك
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 9:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 9:53 م

تجمعت حشود في العاصمة التشيكية في كاتدرائية سانت فيتوس بقلعة براغ لمشاهدة مجموعة نادرة معروضة من جواهر التاج في مملكة بوهيميا السابقة.

واصطف العديد من الأشخاص لأكثر من ساعة للاستمتاع بمشاهدة تاج وينسيسلاس الذي يرجع إلى القرن الرابع عشر إلى جانب الصولجان والكرة الذهبية الأصليين اللذين يرمزان إلى الملكية.

وسيتم عرض شارات السلطة البراقة حتى السبت المقبل فقط، وبعد ذلك سيتم نقلها مجددا إلى غرفة الكنوز التي لا يسمح بدخولها. ويدخل الراغبون في مشاهدة الأثار إلى الكاتدرائية مجانا.

وكان آخر مرة تم فيها عرض المجوهرات في 2018.

يذكر أن المناسبة الجليلة لعرض المجوهرات هذه المرة هي الذكري الثلاثين لتأسيس جمهورية التشيك، أي عندما انفصلت تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين.

وتم فرض إجراءات أمنية صارمة. وشارك في التأمين إلى جانب رجال الشرطة جنود من حرس القلعة.

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