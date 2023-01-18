نفى الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، الإساءة للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وذلك بعد تصريحاته الأسبوع الماضي، بشأن استحقاق الراحل توفيق الحكيم، للحصول على جائزة نوبل.

وقال خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الثلاثاء، إن كلامه الأسبوع الماضي، لا يعني عدم استحقاق «محفوظ» للجائزة، مؤكدًا أنه من أكثر الناس تقديرًا واحترامًا للراحل، وقرأ كتبه كلها.

وأضاف أنه نقل خبر فوز «محفوظ» بجائزة نوبل للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، موضحًا أن «مبارك» كان يلعب الاسكواش في المركز الرياضي، ثم وجه بالبحث عن طريقة لتكريم الكاتب.

وذكر أن مصر تضم عددًا كبيرًا من الأشخاص يستحقون الحصول على جائزة نوبل، معلقًا على هجوم البعض عليه: «النقاش يجب أن يكون صحيًا وألا يأخذ منحى شخصيًا، الرحمة الرحمة كما يقولون، مش عاوزين نخبط في الرموز، لكن مفيش ملائكة».

وذكر أنه معجب بفهم نجيب محفوظ للشارع والحارة والتليفزيون، مشيرًا إلى أن الراحل سمى ابنته أم كلثوم، تيمنًا بكوكب الشرق وتأثيرها في المجتمع.

وفي سياق متصل، روى «الفقي» أنه كان حريصًا على نقل الأخبار الحقيقية للرئيس مبارك، مستطردًا: «اللي حواليه كانوا متعودين ينقلوا له الأخبار الوردية، وكل ما أدخل عليه يقول لي: (مفيش أخبار كويسة)، أقول له: (لا مفيش)».

وشدد على أهمية إلمام الحاكم بكل شيء يدور حوله، وتعددية المصادر التي تحيط به، لافتًا إلى أن «عودة العلاقات العربية المصرية وإعادة الجامعة العربية، من أفضل الأخبار التي نقلها للرئيس الراحل».

وذكر أن «مبارك» من الحكام العرب الذين يرتبط اسمهم إيجابًا بالقضية الفلسطينية إلى حد كبير، قائلًا إن الراحل لم يفرط في القضية إطلاقًا.