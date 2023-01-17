فنلندا: كان يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر شدة بعد ضم روسيا للقرم

أعربت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارينا، التي تطمح بلادها في الحصول على العضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، عن أملها في أن يكون الغرب قد استوعب الدروس بشأن كيفية التعامل مع روسيا، بحسب قولها.

وقالت مارينا، اليوم الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه لو كانت أوكرانيا عضوا في الناتو، ما كانت هناك حرب في البلاد الآن.

وأضافت أن هذا هو السبب وراء تقديم فنلندا والسويد طلبات للحصول على العضوية في الحلف الدفاعي.

وصرحت للصحفي الأمريكي فريد زكريا: "نرغب في أن نصبح عضوا في الناتو لأننا لا نريد حربا أخرى في فنلندا، خضنا حربا مع روسيا من قبل".

وذكرت أنه من المفيد أيضا العودة بالذاكرة لعام 2014، عندما هاجمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمتها.

واستطردت أنه لو كان قد تم في ذلك الوقت اتخاذ نهج "أقوى" من جانب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك "عقوبات أكثر شدة"، عندئذ " لكانت نتائج التاريخ مختلفة".

وبعد عقود من الحياد، قدمت السويد وفنلندا طلبا للانضمام إلى الحلف الغربي ردا على الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في شهر فبراير العام الماضي.

ومع ذلك، يتطلب التصديق على عضويتهما موافقة بالاجماع، ولم تساند تركيا والمجر بعد انضمامهما للناتو.