رئيس النواب الليبي يدعو إلى تعديل الإعلان الدستوري للخروج من الأزمة الراهنة

دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إلى تعديل الإعلان الدستوري لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

وقال صالح، خلال كلمته في جلسة المجلس المنعقدة اليوم في مدينة بنغازي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، إن تعديل الإعلان الدستوري هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، مشيرا إلى ضرورة وضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تتضمن في الإعلان الدستوري.

يذكر أن مجلس النواب الليبي، يعقد جلسة رسمية دعا لها رئيس المجلس لمناقشة المستجدات السياسية وعدد من القضايا مع المجلس الأعلى للدولة وخاصة ملف الوثيقة الدستورية.