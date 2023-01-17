أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إجراء تغييرات في الجيش الروسي خلال هذا العام حتى عام 2026.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، عقب اجتماع للإدارة العسكرية حول قضايا زيادة عدد القوات المسلحة الروسية، إن تعداد القوات المسلحة الروسية سيرتفع إلى 1.5 مليون فرد، فيما ستجري تلك التغييرات في الفترة من 2023-2026، وذلك وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأضاف شويجو، أن "هذه التغييرات واسعة النطاق تأتي في تكوين القوات المسلحة وزيادة أعدادها وتغيير التقسيم العسكري الإداري لروسيا، الأمر الذي يتطلب من جميع النواب والقادة العامين بجميع قطاعات القوات المسلحة وقادة قوات المناطق العسكرية والأسطول الشمالي وفروع القوات المسلحة اتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة".

وفي أوكرانيا، بدأ عدد من أعضاء البرلمان الأوكراني في جمع توقيعات لإقالة مستشار رئيس الديوان الرئاسي أليكسي أريستوفيتش، بعد تصريحات له بشأن انهيار مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك قبل أيام.

وقال النائب الأوكراني أليكسي جونشارينكو ـ عبر "تيليجرام" ـ إنه يقوم حاليا مع عدد من النواب الآخرين، بجمع التوقيعات للمطالبة بإقالة مستشار رئيس الديوان الرئاسي بعدما صرح بأن المبنى انهار جراء انفجار صاروخ أسقطته الدفاعات الجوية الأوكرانية، إلا أنه تراجع عن تصريحاته في وقت لاحق.

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أكد - أمس - أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية في أوكرانيا.

ميدانيا، أعلنت قوات الطوارئ في جمهورية دونيتسك اليوم مقتل مدني جراء قصف أوكراني استهدف فندقا في مدينة فولنوفاخا.

ونقلت روسيا اليوم عن قوات الطوارئ قولها إن القوات الأوكرانية كلما تكبدت خسائر واراضي على طول خط العملية العسكرية الخاصة تكثف قصفها للمدنيين عبر استهدافهم بعشرات الصواريخ في دونيتسك.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أن القوات الروسية حررت بلدة "فيرخني فودينوي" الاستراتيجية قرب دونيتسك من قبضة قوات كييف، كما سيطرت القوات الروسية على معظم المرتفعات المهمة على محور مارينكا.