طالبان تجلد علانية تسعة مدانين

نفذت سلطات حركة طالبان الأفغانية الحاكمة فى أفغانستان، حكم الجلد علنا فى تسعة مدانين، اليوم الثلاثاء، وذلك في إقليم قندهار بجنوبى أفغانستان بتهمة المثلية الجنسية والسرقة.



وقالت المحكمة العليا لطالبان، في بيان، إن العقوبة نفذت في ستاد أحمد شاهي الرياضي.



كانت السلطات المحلية وأعداد من سكان قندهار حاضرين في أثناء تنفيذ حكم الجلد.



وقال المتحدث باسم محافظ الإقليم حاج زيد إن المدانين تعرضوا للجلد لما بين 35 و39 جلدة.



وعلى الرغم من الإدانة الدولية، استأنفت طالبان الجلد والإعدام العلني للمجرمين بعد مرسوم أصدره المرشد الأعلى للمتشددين.