تقرير: أمريكا تعتزم فحص مياه الصرف الصحي بالطائرات لاكتشاف متحورات كورونا

- مركز السيطرة على الأمراض تجرى محادثات لإقناع شركات الطيران والمطارات الأمريكية بالخطوة

كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم فحص مياه الصرف الصحي على متن رحلات الطيران الدولية لاكتشاف متحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في ظل خطوات تتخذها لتكثيف مراقبة العينات البيولوجية الخاصة بالمسافرين الدوليين الذين يصلون إلى المطارات الأمريكية، بعد تفشي الإصابات بالفيروس في الصين ووسط مخاوف من تهديدات لمتحورات جديدة.



وقالت المجلة في تقرير لها أمس الاثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وسعت برنامجا بدأ في أواخر عام 2021 لجمع مسحات الأنف الطوعية من المسافرين القادمين من الخارج لتحديد سلالات كورونا التي تدخل البلاد، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم أيضا فحص نفايات ومياه الصرف الصحي على متن الرحلات الجوية الدولية التي تصل للولايات المتحدة.



وأفادت "بوليتيكو" بأن برنامج مسحات الأنف، وهو برنامج طوعي، يغطي الآن ما يقرب من 500 رحلة جوية يوميًا قادمة من حوالي 30 دولة، موضحة أنه بعد أخذ المسحة يتم إرسال العينات إلى المعمل لاختبارها، وإذا كانت إيجابية يقوم المعمل بتحليلها، ومن ثم إبلاغ مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي.دي.سي" بالنتائج، والذي بدوره يشارك النتائج على قاعدة بيانات عالمية.



ودشنت واشنطن عمليات جديدة لمسح الأنف في مطار سياتل تاكوما الدولي الشهر الماضي، وكذلك في مطار لوس أنجلوس أوائل الشهر الجاري، لاستهداف المزيد من الرحلات الجوية التي تنقل الركاب القادمين من الصين، بحسب "بوليتيكو".



وأكد مركز السيطرة على الأمراض أنه لم يعثر على متحورات جديدة في العينات الفيروسية من الركاب القادمين من الصين مؤخرا.



وأوضحت المجلة الأمريكية أن برنامج مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يتماشي مع الرؤية الأوسع لإدارة بايدن لتعزيز الدفاعات الأمريكية، حيث يتم الاستعانة بشبكة مترامية الأطراف من مختبرات الصحة العامة ومعامل التحاليل التي تم إنشاؤها أثناء الوباء لجمع عينات من الفيروسات وتحليلها.



من جهته، قال منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، آشيش جها إن "البناء على تلك البنية التحتية سيكون مهمًا للأمن البيولوجي طويل الأجل".



ويرى المسؤولون وخبراء الصحة العامة أن برنامج مراقبة الجينوم للمسافرين، جزء من ثورة البنية التحتية للسلامة البيولوجية وعنصر مهم للأمن القومي في حقبة ما بعد الجائحة، نظرا لأنه يعمل كنظام إنذار مبكر لمعرفة أين ومتى تدخل الفيروسات والبكتيريا الخطرة إلى البلاد.



ولفتت "بوليتيكو" إلى أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي.دي.سي" تجرى محادثات مع شركات الطيران والمطارات الأمريكية من أجل السماح للحكومة بفحص نفايات الركاب بمراحيض الطائرات، موضحة أن المركز أقر بأن إقناع الشركات والمطارات بتلك الخطوة سوف يتطلب بعض الجهد.



وأوضحت مسؤولة بمؤسسة روكفلر للبحوث الطبية، أن شركات الطيران التي ستشارك في البرنامج قد تتعرض لمخاطر تتعلق بسمعتها لأنها قد تسلط الضوء على أن هناك أشخاصًا مصابين بفيروس كورونا على متن رحلاتهم، أولأن بعض الركاب قد يرون تحليل نفاياتهم مسألة تتعلق بالخصوصية.