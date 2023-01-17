السفيرة الألمانية لدى أوكرانيا: برلين وكييف بحاجة إلى النصر في الحرب

أكدت السفيرة الألمانية لدى أوكرانيا أنكا فيلدوسن، أن كلا من أوكرانيا وألمانيا بحاجة إلى النصر في الحرب مع روسيا، معربة عن قناعتها بتحقيق هذا النصر.

جاء ذلك في خطاب مشترك مع سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف عبر تقنية الفيديو بمناسبة الذكرى 31 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وقالت فيلدوسن "إن النصر مطلوب حاليا لأوكرانيا وكذلك ألمانيا التي لا تقدم فقط الدعم الإنساني والعسكري والاقتصادي لأوكرانيا، ولكنها دائما مع أوكرانيا بقلبها وروحها".

وأضافت السفيرة الألمانية "نشكر الشعب الأوكراني الذي يختار كل يوم حريته ويدافع عن الحرية والديمقراطية في أوروبا، ونعتقد أن الدبلوماسية من بين القوى الدافعة التي ستقرب هذه الآمال، معا سنحقق هذه الأهداف وسننتصر".

ومن جانبه، أشار السفير الأوكراني لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف إلى أنه منذ 31 عاما كانت أوكرانيا وألمانيا تهدفان إلى توسيع الشراكة الثنائية وتعميقها، وأضاف "هدف شراكتنا اليوم هو استعادة السلام في أوروبا".

وأعرب ماكييف عن ثقته في أن أوكرانيا وألمانيا ستحققان هدف النصر معا، وتوجه بالشكر لألمانيا على دعمها لأوكرانيا خلال حربها مع روسيا.

يُشار إلى أن ألمانيا قدمت خلال العام الماضي مساعدات لأوكرانيا بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليار يورو، وفقا لبيانات الحكومة الألمانية.