 وزير الري عن سد النهضة: لم نتأثر بالملء الثالث نتيجة فيضان تاريخي من عند ربنا - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 يناير 2023 4:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

وزير الري عن سد النهضة: لم نتأثر بالملء الثالث نتيجة فيضان تاريخي من عند ربنا

صفاء عصام الدين وأحمد عويس:
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 4:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 4:06 م
علق هانى سويلم، وزير الرى والموارد المائية، على أزمة سد النهضة وتأثير مراحل الملء على مصر، قائلا: "ما يتم استقطاعه فى إثيوبيا يتم من مياه السد العالي، والوزارة ليست الجهة الوحيدة المهتمة بالملف". وأضاف: "لكن ما يخصنا كوزارة هو تأمين الموارد المائية للشعب المصرى".

وتابع، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "نقوم بمراقبة ما يتم فى إثيوبيا بشكل يومي، وبناء عليه يتم الإعداد من الناحية المائية للموضوع، وهناك أمر حدث من عند ربنا ليس لأحد يد فيه، فيما يخص الفيضان العام السابق الذى كان أكبر فيضان خلال 115 سنة"، موضحا أن نتيجة الفيضان أنه لم يحدث تأثير من الملء الثالث السابق لسد النهضة، والذى شهد أكبر كمية مياه.

واستكمل سويلم: "نطمئنكم على اجتياز المرحلة المقبلة بأقل تأثير على البحيرة، وإدارة الأمر صعبة دون معلومات تأتى لنا من هناك"، وقال إن "الملء الثالث تم التعامل معه فنيا بمنتهى الحكمة، وتم تجاوزه ولم يكن هناك تأثير على كميات المياه بسبب ارتفاعها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك