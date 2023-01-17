دافوس 2023: التضخم عالميا بلغ ذروته خلال 2022

رجح خبراء اقتصاديون خلال منتدى دافوس، اليوم الثلاثاء، أن يكون التضخم العالمي قد بلغ بالفعل ذروته في 2022، لكنه من غير المحتمل أن تتراجع أزمة تكلفة المعيشة التي تواجهها شعوب دول العالم النامي وذوي الدخل المنخفض في أي وقت قريب.

وقالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، في حديثها في إحدى جلسات المنتدى تحت عنوان (وقف أزمة تكلفة المعيشة): "إننا نعتقد، فيما يتعلق بالتضخم الرئيسي للاقتصاد العالمي، أنه قد بلغ ذروته في عام 2022".

وأضافت "حتى لو انخفض التضخم، فإن الأسعار ستظل مرتفعة لأننا لا نعاني من انكماش، فلدينا مستويات أقل من التضخم. ويختلف مقدار التأثير الذي كان على الأسر وعلى الاستهلاك عبر البلدان".

واتفق المشاركون على أن التضخم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأزمة تكلفة المعيشة وأن معالجة التضخم أمر أساسي لتخفيف أزمة التكلفة على المدى الطويل.