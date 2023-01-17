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الأجهزة الأمنية تعاين موقع جريمة مقتل شخص على يد جاره في القليوبية

محمود عواد
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 5:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 5:47 م

توجه فريق من نيابة مركز بنها في محافظة القليوبية، لمعاينة موقع جريمة قرية الرملة، بصحبة المتهم وسط تشديدات أمنية.

جاء ذلك لتمثيل المتهم للجريمة، حيث جرى اتهامه بقتل جاره في مشاجرة لخلافات الجيرة في أرض زراعية، حيث النيابة صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من المستشفى، باستقبال جثة المدعو "وليد. م. م" أمين معمل، جثة هامدة؛ إثر جرح في الرقبة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن مرتكب الواقعة جاره "سعيد ع. ب" فلاح، بسب الخلاف على حد أرض زراعية، وخلال مشاجرة بينهما قام المتهم بطعنه بمنجل أودى بحياته.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر برقم 267 لسنة 2023 إداري مركز شرطة بنها، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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