إيران تقول إنها مهتمة بتخفيف التوتر مع دول الخليج

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن طهران تعطي الأولوية لزيادة التعاون وتخفيف التوتر وزيادة العلاقات مع جيرانها في الخليج"، مشيرةً إلى أن "مساعدة أمن المنطقة هي نهج إيران المبدئي".

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في لقاء مع العسكريين الأجانب المقيمين في إيران الذي عقد في مقر قيادة القوات البرية للجيش، بأن إيران عقدت 5 جولات من المفاوضات مع السعودية بوساطة بغداد بالترتيب لاستئناف العلاقات بين البلدين ولا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أنه "حتى مع البحرين، تم اتخاذ إجراءات جيدة"، حسب وكالة مهر الإيرانية.

وأضاف أن "تعزيز العلاقات مع دولتي عمان وقطر مستمر بشكل جدي في منطقة الخليج، مؤكدا أن "إيران حققت نتائج جيدة في زيادة التعاون مع جيرانها وزادت العلاقات التجارية مع بعض دول المنطقة بنسبة 500%.

وأكد أن "مساعدة أمن المنطقة هو نهج إيران المبدئي وأنه يمكن رؤية نتائج هذا النهج بوضوح في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن وجنوب القوقاز"، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الإيراني اقترح مؤخرا، عقد اجتماع لوزارة الخارجية والدفاع لدول المنطقة لضمان أمن المنطقة.

وأوضح أن "الوجود العسكري للأجانب في الخليج يزعزع الأمن المشترك لدول المنطقة"، مشيرًا إلى أن "إيران طرحت مبادرات وأفكارًا مختلفة للسنوات الأخيرة في إطار الأمن الجماعي للدول المطلة على الخليج".