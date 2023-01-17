لافروف: موسكو تعتزم تعزيز العلاقات مع الدول العربية بصيغ ثنائية ومتعددة الأطراف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عزم بلاده تعزيز العلاقات مع الدول العربية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بصيغ ثنائية ومتعددة الأطراف.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم - أن ذلك جاء خلال اجتماع لافروف، اليوم الثلاثاء، مع سفراء الدول العربية وممثلي جامعة الدول العربية في موسكو، حيث أطلعهم خلاله على تطور الوضع في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية.

وأوضح البيان، أنه خلال اللقاء تم إيلاء اهتمام خاص لسبل التسوية في الشرق الأوسط، وتحقيق تسوية شاملة في سوريا.