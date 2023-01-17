 جون كيري: غير مقتنع بالوصول لاقتصاد يتجنب آثار تغير المناخ - بوابة الشروق
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جون كيري: غير مقتنع بالوصول لاقتصاد يتجنب آثار تغير المناخ

وزير الخارجية الأميركي جون كيري
وزير الخارجية الأميركي جون كيري
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 3:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 3:00 م

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، اليوم الثلاثاء، إنه غير مقتنع بإمكانية وصول العالم الى اقتصاد منخفض الكربون في الوقت المناسب لتجنب أسوأ آثار وعواقب تغير المناخ.

وأضاف كيري في كلمة خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، :"أنه مقتنع أن العالم سيصل إلى اقتصاد منخفض أو خال من الكربون كليا لأنه يتعين علينا ذلك، ولكني غير مقتنع أننا سنقوم بذلك في الوقت المناسب"، لافتا إلى أن عواقب الأزمة ستؤثر علي ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وفقا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية.

وأكد كيري أن "أكثر مانحتاج إليه للتصدي لتغير المناخ وتحقيق اقتصاد منخفض الكربون هو المال".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، قد قال في وقت سابق، إن الطريقة الوحيدة لمجابهة أزمة المناخ هي خفض الانبعاثات.


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