استضافت الهند "قمة صوت الجنوب العالمي" وهي قمة افتراضية خاصة عقدت تحت شعار "وحدة الصوت ووحدة الهدف".

وتعد القمة، التي عقدت يومي 12-13 يناير الجاري، ملتقى جمع بلدان الجنوب العالمي بهدف تبادل وجهات نظرها وأولوياتها، وقد شارك في هذه القمة أكثر من 120 دولة.

والمبادرة بعقد هذه القمة مستوحاة من رؤية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بضرورة مشاركة جميع الناس في مسيرة التنمية.

وقد شارك وزير الخارجية سامح شكري أيضاً في جلسة وزراء الخارجية حول "مجموعة العشرين: اقتراحات لرئاسة الهند".

وفي الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقادة، وجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي عناية القادة إلى التحديات العالمية المختلفة مثل التوترات الجيوسياسية والأمن الغذائي وتغير المناخ والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وقال رئيس الوزراء، إن الجنوب العالمي، الذي يمثل 75% من سكان العالم، يعد القطاع الأكبر المعني بالمستقبل ويجب أن يكون له صوت مؤثر في إصلاح آلية الحوكمة العالمية. كما أكد أيضاً أنه على الرغم من أن دول الجنوب العالمي ليست هي المتسببة في معظم المشكلات التي تواجه العالم، فقد ظلت تعاني بصورة غير متكافئة.

وأكد مودي أن الهند قد اختارت موضوع "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد" عنواناً لفترة رئاستها لمجموعة العشرين وهو ما يمكنها من التعبير عن صوت الجنوب العالمي.

ودعا قادة دول الجنوب إلى إعادة صياغة النظام السياسي والمالي العالمي من خلال التعاون المتبادل والجهود المشتركة لضمان ألا تظل ثمار التنمية بعيدة عن متناول المواطنين في البلدان النامية.

وقد دعا رئيس الوزراء إلى اتباع أجندة عالمية لـ "الاستجابة والإدراك والاحترام والإصلاح" مما يعني الاستجابة لأولويات بلدان الجنوب من خلال صياغة جدول أعمال دولي شامل ومتوازن.

كما يعني إدراك أن مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" ينطبق على جميع التحديات العالمية. فضلاً عن احترام سيادة جميع الدول وسيادة القانون والحل السلمي للخلافات والنزاعات، وإصلاح المؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة لجعلها أكثر أهمية.

ومن خلال استشهاده بمثال الدعم المتبادل بين البلدان النامية في القرن العشرين ضد القواعد الاستعمارية، دعا مودي إلى وجود تعاون مماثل في القرن الحادي والعشرين لإنشاء نظام عالمي جديد من شأنه أن يضمن رفاهية مواطني البلدان النامية أيضاً.

وجدد مودي التزام الهند بمشاركة تجربتها التنموية مع الدول النامية بهدف خلق مستقبل مشترك. وأكد دعم الهند لقضية الجنوب العالمي بقوله: "صوتك هو صوت الهند. أولوياتك هي أولويات الهند".