 الخطوط الفنلندية: تسيير مزيد من الرحلات لأوروبا صيف 2023 وسط ارتفاع الطلب - بوابة الشروق
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الخطوط الفنلندية: تسيير مزيد من الرحلات لأوروبا صيف 2023 وسط ارتفاع الطلب

الخطوط الجوية الفنلندية
الخطوط الجوية الفنلندية
هلسنكي - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 12:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 12:51 م

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفنلندية "فين إير"، اعتزامها تحديث برنامج رحلاتها القصيرة خلال موسم صيف العام الجاري، وأنها أضافت وجهات جديدة، منها ليوبليانا، عاصمة سلوفينيا، ومدينة بودو بالنرويج، ومطار ليناتي في ميلانو بإيطاليا.

وقالت الشركة، إنها ستسير رحلات إلى أكثر من 50 وجهة في أوروبا، وإنها أضافت الآن أيضا رحلات إلى العديد من العواصم الأوروبية، مثل برلين وكوبنهاجن وفيلنيوس وريجا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أولي أورفر، كبير المسؤولين التجاريين بالشركة، "تعافى السفر بوتيرة جيدة ونعمل على زيادة الرحلات الجوية إلى أوروبا لتلبية الطلب المتزايد من آسيا".

وانخفض سعر سهم "فين إير" بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.49 يورو عند الساعة 10:06 صباحا بتوقيت العاصمة هلسنكي.


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