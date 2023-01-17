مدرب يونايتد يمنح لاعبيه راحة بعد الفوز في مباراة الديربي

منح الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد لاعبيه 24 ساعة للاحتفال بالفوز على مانشستر سيتي قبل انطلاق الاستعدادات لمواجهة كريستال بالاس على ملعبه غدا الأربعاء بالدوري الإنجليزي.

وأصبح مانشستر يونايتد على بعد نقطة واحدة فقط من مانشستر سيتي الوصيف، بعد الفوز عليه 2 /1 يوم السبت الماضي، ويمتلك الفريق فرصة لاقتناص المركز الثاني ولو مؤقتا، عبر الفوز على ملعب كريستال بالاس في المباراة المؤجلة بينهما منذ سبتمبر الماضي.

وقال تين هاج اليوم الثلاثاء "مع كل انتصار عليك الاحتفال، تعمل بمنتهى الجدية من أجل هذه القوة الدافعة وكل انتصار يكون رائعا،إذا لم تحتفل فإنك تقضي على الطاقة ، لذا يتوجب عليك الاحتفال".

وأضاف "لكن بعد 24 ساعة عليك أن تمضي قدما من أجل المباراة التالية، ينبغي أن يدخل اللاعبون في الإيقاع المناسب فيما يتعلق بالحالة الجسدية، وكذلك الحالة الذهنية".