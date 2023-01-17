كوريا الجنوبية والإمارات يدرسان نموذجا للتعاون في الطاقة النووية يشمل مشاريعا في دولة ثالثة

أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مصادر الطاقة.

وقال يون خلال منتدى الأعمال الكوري الإماراتي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن "الجانبين يجب عليهما طرح نموذج جديد للتعاون في الطاقة النووية يشمل مشاريع مشتركة في دولة ثالثة، فضلا عن تطوير الوقود النووي وتقنية مفاعل وحدات صغيرة (SMR)، بناء على نموذج التعاون النجاح في محطات براكة".

وشدد يون على ضرورة تعزيز التعاون في قطاع الهيدروجين والطاقة المتجددة، بما في ذلك التطوير المشترك للهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا، وتنقل الهيدروجين، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى إنشاء نظام تعاون جديد للتجارة والاستثمار من أجل الاستجابة الفعالة للتحول في نموذج التجارة العالمية.

وأعرب عن أمله في أن يصبح إطار ترويج التجارة والاستثمار حافزا لا يعزز التجارة والاستثمار فحسب، بل يسرع أيضا من وتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر والحيوي، واصفا رجال الأعمال من البلدين بأنهم عمود فقري للتعاون الاقتصادي بين البلدين واللاعبين الرئيسيين الرائدين في الابتكار.

وفي سياق متصل، قال كبير سكرتيري الرئاسة للسياسة والتخطيط الكوري الجنوبي لي كوان-سوب، إنه "تم توقيع ما مجموعه 48 مذكرة تفاهم بمناسبة زيارة الرئيس يون إلى الإمارات"، مضيفا أن الوزارات ذات الصلة ستقدم دعما وثيقا لكي تفضي مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين إلى إنجازات ملموسة".