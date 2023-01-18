وزيرة الاقتصاد الأوكرانية تأمل في نمو طفيف للناتج المحلي هذا العام

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قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، إنها تأمل في تسجيل قدر من التعافي الاقتصادي لبلادها خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الوزيرة القول إنه على السلطات الأوكرانية إيجاد طريقة لإعادة الأوكرانيين من الخارج.

وأضافت أن بلادها مازالت تحتاج مولدات الطاقة للمساعدة في التغلب على نقص إمدادات الكهرباء الناجم عن الهجمات الصاورخية الروسية التي تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة في أوكرانيا.

يأتي ذلك في حين تتوقع أوكرانيا الحصول على دفعة مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات يورو خلال الأسبوع الحالي.