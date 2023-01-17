15 ألف طالبا يؤدون امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي بالفيوم



صرحت أماني قرني وكيل تعليم الفيوم، بأن طلاب الصف الثاني الثانوي العام بمدارس المحافظة أدوا اليوم امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات إلكتروني، والبالغ عددهم 15 ألفًا و982 طالبًا وطالبة بنسبة 98.9% على مستوى المحافظة.



وأضافت أنها تابعت امتحانات الصف الثاني الثانوي العام، مؤكدة هدوء وانتظام لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022/2023م لطلاب الصف الثاني الثانوي العام بمدارس الفيوم.



وأجرت زيارة لمدرسة جامعة عين شمس الثانوية بنات بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور مروة عبد العزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية.



وأكدت وكيل الوزارة، متابعة أعمال الامتحانات أولًا بأول، ورصد أي معوقات أو شكاوى عن الامتحانات والعمل على سرعة حلها، مشددة على الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وكذلك حظر دخول الطلاب بالهاتف المحمول.