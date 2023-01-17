باحثون: خطر الوفاة يزيد لدى المرأة الحامل 8 مرات حال الإصابة بكورونا

كشف تحليل لمجموعة من الدراسات العلمية أن الإصابة بـ"كوفيد-19" في أثناء فترة الحمل، يزيد من خطر الوفاة أو مكابدة أعراض خطيرة من الأم، كما يضاعف الأخطار على الجنين.



وأظهر التحليل الذي أجري على 12 دراسة دولية، ونشرته مجلة "Bmj Global Health"، أن احتمال الوفاة بالنسبة للمرأة الحامل يصبح أكبر بـ8 مرات في حالة الإصابة بهذا الفيروس"، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.



وأعاد القائمون على التحليل "تسليط الضوء على مدى التباس الإرشادات العالمية التي وردت حتى الآن من ناحية المخاطر المحتملة لعدوى كوفيد 19 أثناء الحمل وفوائد التطعيم وسلامته"، لدرجة أن "أكثر من 80 دولة اليوم، لا توصي باللقاح لجميع النساء الحوامل والمرضعات".



أنشأ الباحثون اتحادًا دوليًا في أبريل 2020، بتطبيق نهج تحليلي موحد، بهدف الحصول على بيانات مستقبلية عالية الجودة.



وشملت الدراسات التي تم فحصها في التحليل، أكثر من 13 ألف امرأة حامل في غانا، الصين، هونج كونج، إيطاليا، كينيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، والكونغو، تركيا، أوغندا والولايات المتحدة.