شولتس يؤكد تزايد أهمية استقدام كوادر فنية إلى ألمانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بتزايد أهمية استقدام كوادر فنية إلى ألمانيا.

وخلال زيارته للمكتب الاتحادي للشؤون الخارجية في براندنبورج/هافل شرقي ألمانيا برفقة وزيرة الخارجية انالينا بيربوك، قال شولتس اليوم الثلاثاء: "نعرف أننا لن نتمكن من ضمان مستقبلنا وكفاءة اقتصادنا وكفاءة أنظمة الضمان الاجتماعي لدينا إلا إذا كان لدينا ما يكفي من الكوادر الفنية".

ووصف شولتس استقطاب الكوادر الفنية المتخصصة في كل أنحاء العالم بأنه يمثل "تحديا جسيما، ولذلك فإن من المهم أن تكون لدينا سلطة عالية الكفاءة".

وتعتزم الحكومة الألمانية إدخال تحسينات ملحوظة على إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة.

من جهتها، قالت بيربوك إن "بلد الهجرة الحديث يحتاج إلى قانون إقامة حديث ونظام حديث غير بيروقراطي في الحصول على التأشيرة" مشيرة إلى أن الحكومة الحالية وجدت نظاما يستند بشكل أكبر إلى القرن الماضي "واتسمت طريقة تعامله بالتشكك إن لم يكن بالردع مع بعض من أرادوا العمل والدراسة أو المجئ إلى هنا".

وطالبت بيربوك بتسريع وتيرة النظام وبأن يعمل بشكل رقمي، ورأت أن التصنيف المعمول به للدول حتى الآن غير منطقي في البحث عن كوادر فنية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو قطاع الصحة.

يذكر أن عدد العاملين في مكتب الشؤون الخارجية في براندنبورج/هافل يزيد عن 500 شخص، وتهدف الحكومة إلى زيادة هذا العدد إلى 1000 شخص.

وحسب بيانات وزارة الخارجية، عالج المكتب في العام الماضي 25 ألف تأشيرة لهجرة العمالة فيما عالجت السفارات الألمانية 40 ألف تأشيرة.