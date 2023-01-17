صحيفة فرنسية: لوبان تزور السنغال لمناقشة دعمها في الحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن

ذكرت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية أن المرشحة الرئاسية السابقة وزعيمة كتلة حزب "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، غادرت فرنسا متوجهة إلى السنغال في زيارة مخطط لها منذ فترة؛ من أجل توضيح رؤيتها لمسئولين سياسين سنغاليين بشأن العلاقات الأوروبية الإفريقية ودعم داكار في الحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن الدولي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن لوبان غادرت فرنسا في وقت سابق يوم أمس متوجهة إلى السنغال في زيارة لثلاثة أيام، متوقعة أن تجري لوبان مباحثات "لتبادل وجهات النظر مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ومسئولين سياسيين سنغاليين"، إلا أنه من غير المعلوم إذا ما كانت ستلتقي الرئيس السنغالي ماكي سال أم لا.

وأكدت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية أن الشيء المؤكد في هذه الزيارة أن مارين لوبان ستطالب بإعادة تعريف للعلاقات بين الشمال والجنوب وحصول داكار على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن مارين لوبان تزعمت حزب الجبهة الوطنية عام 2011 بعد تنحي والدها عن رئاسة الحزب عام 2010، وغيرت اسم الحزب من "الجبهة الوطنية" إلى "التجمع الوطني" دون تغيير جذري لسياساته. وخاضت عدة اقتراعات رئاسية آخرها انتخابات 2022 الرئاسية ضد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون إلا أنها هُزمت في جولة الإعادة بهذا الاقتراع الرئاسي.

واشتهرت لوبان بمواقفها المثيرة للجدل لاسيما ما يتعلق بالمهاجرين والترحيل الفوري للمقيمين بصفة غير قانونية في فرنسا.