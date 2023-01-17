مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مجلس الأمن يناقش غدا الوضع بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

قال مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيعقدون غدًا نقاشًا مفتوحًا حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأعرب منصور عن أمله أن تستمر الدول في الضغط إلى أن تتراجع إسرائيل عن هذه الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن العريضة التي وقعت عليها عشرات الدول رفضا لإجراءات الاحتلال الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني هامة جدا، ويمكن البناء عليها لاتخاذ مواقف عملية من تلك الدول.

وأضاف منصور أن العريضة التي تدعو دولة الاحتلال إلى التراجع الفوري عن تلك الإجراءات كان مقصودا أن تصدر قبيل جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين يوم غد.

كانت دول ومجموعات أعضاء في الأمم المتحدة، جددت تأكيدها على دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، كما أعادت التأكيد على تمسكها بالنظام متعدد الأطراف.

وأعربت هذه الدول - في بيان - عن قلقها ورفضها لقرار حكومة الاحتلال بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، مطالبة بالتراجع عن هذه الإجراءات التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال.