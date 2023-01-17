 العشري: الأهلي «قتل» المباراة في 7 دقائق.. ولم يتم عرض زياد طارق عليّ - بوابة الشروق
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العشري: الأهلي «قتل» المباراة في 7 دقائق.. ولم يتم عرض زياد طارق عليّ

الشروق
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 8:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 8:51 م

يرى طارق العشري، مدرب سموحة، أن الهزيمة من الأهلي جاءت في 7 دقائق فقط بعد الإقصاء من بطولة كأس مصر.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي: «المباراة قُتلت في 7 دقايق بسبب خطأين غير متوقعين، أثر على الفريق بشكل كبير».

وأضاف: «كنت أحاول الخروج بالشوط الأول بأقل الخسائر وهذه طبيعة مباريات الكؤوس لو لم تاخذ حذرك أمام فريق كبير مثل الأهلي سيتم معاقبتك».

وأوضح: «مستمر مع سموحة، الحديث عن رحيلي يكون قبل كل مباراة، أعضاء مجلس الادارة متمسكين بطارق العشري وأحييهم على ذلك».

وأشار: «مجلس الإدارة يحاول توفير الاستقرار الفني للفريق وأنا معهم في ذلك، وطبعا القانون الجديد مينفعش استقيل لأني مش هشتغل تاني في الموسم».

وعن سبب تبديل الهاني سليمان.. قال: «تغيير الهاني سليمان بسبب أنه كان خارج التركيز تماما وليس في يومه».

وأشار: «لم يتم عرض زياد طارق عليّ قبل التعاقد معه، ولم أكن موافقا على رحيل خالد عبد الفتاح، والآن نعاني في مركز الظهير الأيمن».

وأتم: «لدينا أزمة أخرى بخصوص طلب الزمالك استعادة محمود شبانه واوجه الشكر لمرتضى منصور لأنني تواصلت معه وطلبت منه ترك شبانة لنا حتى نهاية الموسم ووعدني بدارسة الامر مع فيريرا».


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