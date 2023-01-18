قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده انكمش 2.5 في المئة على الأرجح في 2022 لكن أداءه كان أفضل مما توقعه معظم الخبراء وإن الفضل في ذلك يرجع جزئيا إلى جودة المحصول.



وأضاف بوتين، الذي أدلى بالتصريحات خلال اجتماع مع كبار المسؤولين ومنهم وزير المالية ورئيس البنك المركزي، إن استيعاب روسيا الآن للتحديات الاقتصادية التي تواجهها أفضل مما كان عليه بعد تصعيد العقوبات الغربية لأول مرة ردا على الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.



وقال في تصريحات بثها التلفزيون "اتضح أن النشاط الفعلي أفضل مما توقعه الخبراء".



وأضاف "توقع بعض الخبراء في بلدنا، ناهيك عن الأجانب، انخفاضا (للناتج المحلي الإجمالي) بنسبة عشرة بالمئة و15 بالمئة أو حتى 20 بالمئة. ومن المتوقع الآن أن ينكمش (الاقتصاد) 2.5 بالمئة بالنسبة للعام بأكمله".



وقلبت الحرب في أوكرانيا ووابل العقوبات الغربية الناجم عنها بعض قطاعات الاقتصاد الروسي رأسا على عقب إذ تسببت في فصل أكبر المصارف الروسية عن شبكة سويفت المالية وقيدت وصول موسكو إلى التكنولوجيا وحدت من قدرتها على تصدير النفط والغاز.



وأقرت الحكومة والبنك المركزي في روسيا بوجود صعوبات لكن موسكو تقول إن اقتصادها مرن وإن العقوبات ارتدت على الغرب من خلال زيادة التضخم وأسعار الطاقة.



وقال البنك المركزي إن روسيا سجلت فائضا قياسيا في الحساب الجاري العام الماضي بعد أن أدى تراجع الواردات والأرباح القوية لواردات النفط والغاز إلى تدفق 227 مليار دولار من السيولة النقدية إلى البلاد.