مرتضى يجتمع بلاعبي الزمالك قبل القمة

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا بلاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، والتي تسبق مباراة القمة أمام النادي الأهلي بالدوري.

ويتقابل الزمالك والأهلي مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز، وذلك بعدما كان الأبيض قد خسر أمام بيراميدز بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي.

ويعتزم رئيس النادي الحديث مع اللاعبين عن أهمية مباراة القمة، وضرورة تحقيق الفوز فيها لمصالحة الجماهير بعد فترة الإخفاقات الأخيرة.

وكان الزمالك قد تعثر أيضاً على مستوى الدوري في آخر 3 لقاءات بالخسارة من أسوان بهدفين لهدف، ثم تعادل إيجابي 1-1 مع الداخلية وأخيرا تعادل سلبي مع الاتحاد السكندري.