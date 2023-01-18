إضراب عمال النفط والغاز في إيران

بدأ عمال عدد من منشآت النفط والغاز في إيران، إضرابا مخططا عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، بحسب مقاطع فيديو بثتها مجموعات عمالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه الإضرابات تأتي في وقت تواصل فيه القيادة الدينية في إيران حملة وحشية ضد احتجاجات المعارضة التي تجتاح البلاد منذ سبتمبر الماضي في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما خلال احتجازها لدى الشرطة.

وبث الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين المعارض وإذاعة "بي.بي.سي" الفارسية صورا ومقاطع فيديو على منصتي تويتر وتيليجرام تظهر العمال المصربين يتظاهرون في عدد من منشآت النفط والغاز اليوم الثلاثاء.

وأشارت بلومبرج إلى أنها لم تتمكن من التأكد من مصداقية الصور ومقاطع الفيديو.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي أنه تم قتل 522 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات المنتقدة للنظام في إيران والمستمرة منذ شهور هناك، وذلك وفقا لأبحاث نشطاء حقوقيين.

وأوضحت الوكالة أن من بين القتلى 70 شخصا من القُصر و86 شخصا من أفراد الشرطة والأمن.

وأضافت الوكالة أنه تم إلقاء القبض على نحو 20 ألف شخص، 110 منهم بدعاوى جنائية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية.

يشار إلى إعدام أربعة متظاهرين بالفعل في إيران.

ووفقا لتقرير الوكالة، شملت الاحتجاجات منذ بدايتها في منتصف سبتمبر الماضي أكثر من 160 مدينة في إيران.