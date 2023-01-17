خيري رمضان: انقطاع المياه عن منزل رئيس الوزراء بسبب كسر أحد الخطوط

كشف الإعلامي خيري رمضان، تفاصيل عن انقطاع المياه في مدينة 6 أكتوبر، اليوم، قائلا: " المياه انقطعت اليوم في منزل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر"، ولفت إلى أن الحي وزع مياه على كثير من مواطني أكتوبر من خلال عربات الحي.

وأوضح الإعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، اليوم الاثنين، أن انقطاع المياه كان بسبب كسر في خطوط المياه، وهذا الخط يعد ثالث أكبر خط لنقل المياه في الجمهورية ويبدأ من منطقة دهشور، مؤكدًا أن عملية الإصلاح استلزمت الكثير من العمالة وصل عددهم لـ100 عامل.

وأشار الإعلامي خيري رمضان، إلى أنه تم عودة المياه على بعض المناطق، وما زالت منطقة في بعض مناطق مدينة 6 أكتوبر.

وكان قد كشف جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ فى أحد خطوط المياه قطر 1800مم المغذى لمحطة تنقية مياه الشيخ زايد بمنطقة برقاش (أحد المحطات الداعمة لمدينة 6 أكتوبر)، والذى أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر لأكثر من 12 ساعة، مؤكدا على أنه سيتم ضخ المياه لتصل إلى السكان تدريجيا وتنتظم حوالى الساعة 4 عصرا.