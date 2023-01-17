ألمانيا: محاكمة شاب اصطحبته والدته إلى تنظيم داعش بسوريا وعمره 11 عاما

من المرجح أن تبدأ قريبا في ألمانيا محاكمة شاب اصطحبته والدته إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي عندما كان عمره (11 عاما)

وقال مكتب المدعى العام الاتحادي اليوم الاثنين، إنه وجه اتهامات ضد الشاب في المحكمة العليا الإقليمية في هامبورج، شمال ألمانيا.

ويواجه الشاب، الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، اتهاما بالانتماء إلى تنظيم داعش والايذاء البدني الخطير والإكراه.

ويفترض المحققون أن المتهم كان يعيش مع تنظيم داعش منذ عام 2013 وعمل معهم كمقاتل في وقت لاحق.

وأفاد مكتب المدعي العام بأنه تم احتجاز الشاب لدى الأكراد في نهاية عام 2017 ، كما تم احتجازه لاحقا بشكل مؤقت في منشأة للشباب المتطرف.