قال دميتري فيوكتيستوف سفير روسيا في الأرجنتين، إن "كميات كبيرة من الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا تتسرب إلى السوق السوداء".

وامتدح السفير في مقالة نشرتها صحيفة Noticias Urbanas في 16 يناير 2023، دور الأرجنتين النشيط بشكل تقليدي في الجهود الدولية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وشدد على أن روسيا، تقدر عاليا دور هذه الدولة، في مجال رفض إرسال أسلحة إلى مناطق الحرب، بما في ذلك أوكرانيا.

وأضاف السفير: "ننطلق من أن عمليات تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية على نطاق واسع إلى نظام كييف والتي تقوم بها الدول الغربية حاليا، لا تساهم في تسوية النزاع، بل تؤدي فقط إلى تأجيجها".

ووفقا للمعلومات المتوفرة، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، حولت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 150.8 مليار دولار إلى أوكرانيا، وخصص ثلث هذه الأموال تقريبا (48.8 مليار دولار) لاحتياجات أوكرانيا العسكرية.

وتابع السفير القول: "للمقارنة هذا المبلغ أكثر من كاف لسداد ديون الأرجنتين الضخمة بالكامل لصندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أنه "في الآونة الأخيرة، ظهر الكثير من الحقائق التي تؤكد صحة تحذيراتنا بشأن عواقب إمدادات الأسلحة واسعة النطاق وغير الخاضعة للرقابة إلى السلطات الأوكرانية. لا شك في أن الضخ غير المسؤول لأوكرانيا بأسلحة حديثة ستكون له عواقب كبيرة لاحقا على مختلف المناطق في العالم، التي ستواجه مخاطر الحركة غير المنضبطة للأسلحة الفتاكة. نحن ننطلق من أن هذه التحديات تؤخذ في الاعتبار بالكامل في البلدان التي تنتهج سياسة خارجية مستقلة، ومن بينها الأرجنتين".

وأكد السفير على أن روسيا، تأمل في دعم شركائها الدوليين على منصات متعددة الأطراف لإنشاء حواجز موثوقة تحول دون وصول الأسلحة والمعدات العسكرية "الأوكرانية" إلى أيدي جهات غير حكومية.