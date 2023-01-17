أمين الغرف التجارية: أتوقع زيادة الخصومات بمعرض أهلا رمضان في الأسابيع المقبلة

توقع الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، زيادة نسبة الخصومات بمعرض «أهلًا رمضان»، خلال الأسابيع المقبلة، ناصحًا المواطنين بشراء احتياجاتهم الأسبوعية من المعارض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المنافذ ستشهد تغييرًا للشركات الموجودة خلال فترة المعرض، موضحًا أن الأمر يؤدي إلى إتاحة علامات تجارية وعروض جديدة للمواطنين.

وأشاد بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمحافظين، لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، معلنًا افتتاح 160 منفذًا لـ«أهلًا رمضان» داخل 20 محافظة حتى الآن.

وذكر أمين اتحاد الغرف التجارية، أن المواطن بإمكانه أن يشتري احتياجات العائلة مرة واحدة من المنافذ الرئيسية؛ لتقليل تكلفة انتقال أفراد الأسرة كلهم، مشيدًا بإقبال الأهالي على المعارض.

وقال: «تكرار مجيء المواطنين يعني أننا حققنا الهدف، وتهافت المواطنين معناه وجود سلعة بأسعار مخفضة وهو هدف المبادرة، ومن حق المواطن الاعتراض لو لم يجد سلعة أو لم تعجبه أسعارها».