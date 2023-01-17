النمسا: روسيا لها دور في الهيكل الأمني الأوروبي

قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، إن لروسيا دورا في الهيكل الأمني الأوروبي، ورفض فكرة عدم منح تأشيرات شنجن لجميع الروس.

وأضاف شالنبرج -في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء- "يجب أن لا نتجاوز الحد، على سبيل المثال من خلال فرض حظر على التأشيرات لـ 144 مليون روسي".

ومضى يقول: "علينا أيضًا أن نفكر في اليوم التالي، والأسبوع الذي يليه، والأشهر التي تليها، سيتعين على الهيكل الأمني الأوروبي أن يشمل روسيا بطريقة أو بأخرى في المستقبل كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكقوة نووية".

وقال الدبلوماسي النمساوي الكبير أيضًا إنه يجب الاحتفاظ بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كمنصة تفاوضية وانتقد رفض وارسو دعوة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لحضور اجتماع المجموعة الأخير في بولندا.