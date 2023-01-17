المدعي العام البلجيكي: مشرع سابق في الاتحاد الأوروبي يوافق على التعاون في التحقيقات

قال المدعي العام البلجيكي، اليوم الثلاثاء، إن بيير أنطونيو بانزيري، المشرع السابق في الاتحاد الأوروبي والذى تشمله تحقيقات فساد تتعلق بالاتحاد البرلمان الأوروبي، وقع على اتفاق للتعاون.