 المدعي العام البلجيكي: مشرع سابق في الاتحاد الأوروبي يوافق على التعاون في التحقيقات - بوابة الشروق
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المدعي العام البلجيكي: مشرع سابق في الاتحاد الأوروبي يوافق على التعاون في التحقيقات

علم بلجيكا
علم بلجيكا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 7:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 7:07 م

قال المدعي العام البلجيكي، اليوم الثلاثاء، إن بيير أنطونيو بانزيري، المشرع السابق في الاتحاد الأوروبي والذى تشمله تحقيقات فساد تتعلق بالاتحاد البرلمان الأوروبي، وقع على اتفاق للتعاون.

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