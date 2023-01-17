المدعي العام البلجيكي: مشرع سابق في الاتحاد الأوروبي يوافق على التعاون في التحقيقات

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قال المدعي العام البلجيكي، اليوم الثلاثاء، إن بيير أنطونيو بانزيري، المشرع السابق في الاتحاد الأوروبي والذى تشمله تحقيقات فساد تتعلق بالاتحاد البرلمان الأوروبي، وقع على اتفاق للتعاون.